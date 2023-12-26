تسّليم مساعدات عينية ومادية لـ 90 عروس وعريس بكفرالشيخ

شهد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ،والدكتور أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في المحافظة، إحتفال مؤسسة نهر الخير بتسليم مساعدات عينية ومادية لـ 90 عروس وعريس من الأسر الأولى بالرعاية " المقبلين على الزواج".

جاء ذلك بحضور، العميد أحمد عمارة، المستشار العسكرى للمحافظة، ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، سوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وبسمة الديب، رئيس وحدة حقوق الإنسان، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، ومنها مؤسسة نهر الخير، لمشاركتهم الفعالة في تقديم المساعدات للمواطنين سواء عرائس أو غيرهم، وقد تكون تلك المساعدات بسيطة لدى المواطنين ولكنها كبير بالنسبة للدولة، وهذا حقكم على المجتمع والدولة، للإحساس بالمجتمع.

وقدم نورالدين، خالص التهانى للعرائس بقرب زفافهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة، مشيراً إلى أن مؤسسة نهر الخير تبذل كل عام جهود كبيرة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة عليهم وإسعادهم، متمنياً أن يستمر هذا العمل الخيرى ويتسع ليشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بمشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدنى والتنسيق مع إدارة شئون المجتمع بالمحافظة والتضامن الإجتماعى، والمجلس القومي للمرأة، للوصول للفئات المستهدفة بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.