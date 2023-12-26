الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة طنطا لمواجهة مكادي غدًا الأربعاء

طنطا
طنطا

كشف الجهاز للفريق الأول بنادي طنطا قائمة اللاعبين الذين سوف يدخلون معسكرا مغلقا اليوم من أجل ملاقاة فريق مكادي في إطار لقاءات الجولة ال ١٤ لدوري المحترفين والمقرر إقامتها علي ملعب طنطا الثانية والنصف عصرًا.

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قائمة طنطا لمواجهة مكادي

ومن المقرر أن يخوض طنطا مواجهة مكادي بالقائمة التالية:

محمد سمير (الحسيني سمير)

احمد ربيع (الشيخ)

احمد علي محمد عبدالعزيز

احمد حسني احمد سيد

ساهر عبدالمنعم زياده

كريم اسامه عبدالرحمن سليم

احمد السيد عبدالهادي

فارس طارق عبدالوهاب

احمد السيد عبدالفتاح الشامي

اسامه ايمن فتحي (النجار)

حسون محمد كمال حسون

عبدالرحمن محمد الدح

محمد عاطف عثمان

ابراهيم جمال عواد ابراهيم

نانا انتوي مانو

محمد السيد عبدالهادب محمد

نصر عبدالرزاق عزالدين

محمد محسن ابو فراج (شيكا)

مصفى الكومي

اقطاي عبدالله.

وبهذا يستمر غياب كلا من بداعي الإصابة :

محمد حسام الشرخة، حسام غالي، محمد جمال ميدو، شهاب فتحي، شريف مجدي.

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد ١٦ نقطة بينما يحتل فريق مكادي المركز السادس عشر برصيد ١٢ نقطة.

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