تجديد إعتماد شهادتي الأيزو لكليتي الآداب والتمريض بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن حصول كليتي الآداب والتمريض على شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك)، والمنتدي الدولي للاعتماد (IAF)، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك)، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد لكليات الجامعة،وذلك من خلال شركة المنح AJA-EGYOT بما يعكس نجاح الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة والمنظومة الإدارية الحديثة التي تم إنتهاجها.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تعمل على إتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي الذي يليق بمكانتها في مصاف الجامعات المتقدمة، مشيدًا بالجهد المبذول لفريق العمل من كليتي الآداب والتمريض، بهدف تحقيق التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية للوصول لمعايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور جمال سرور، على أن الجامعة تتبع مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المحدثة، والتي تتمثل في كفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة، وأن هذا النجاح خلفة إدارة متطلعة للتطوير وتحسين مستوى الأداء وهي قيادة الجامعة، وكذلك الشركة العربية للاستشارات والنظم كشركة مؤهله.