اتحاد الكرة يقدم التعازي لـ حسام البدري

نعى مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول في وفاة والدته داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا اليه راجعون ".

وتلقي حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي وفريق الزوراء العراقي الحالي خبر صادم في الساعات الأولي من صباح يوم الإثنين، نبأ وفاة والدته.

وفي بيان رسمي أصدره النادي الأهلي عبر موقعه الإلكتروني، نعى وفاة والدة حسام البدري مدربه السابق.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية يتقدمون بخالص التعازي للكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، وعضو النادي، في وفاة والدته، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.