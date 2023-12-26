الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يقدم التعازي لـ حسام البدري

حسام البدري
حسام البدري

نعى مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول في وفاة والدته  داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة  بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا اليه راجعون ".

txt

وزير الشباب والرياضة يُقدم التعازي للكابتن حسام البدري في وفاة والدته

txt

الموت يُفجع حسام البدري في وفاة والدته

txt

حسام البدري: مواجهة فلومينينسي لن تكون سهلة على الأهلي

txt

حسام البدري: تعادل الأهلي مع سيمبا ناقوس خطر قبل مواجهة صنداونز

وتلقي حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي وفريق الزوراء العراقي الحالي خبر صادم في الساعات الأولي من صباح يوم الإثنين، نبأ وفاة والدته.

وفي بيان رسمي أصدره النادي الأهلي عبر موقعه الإلكتروني، نعى وفاة والدة حسام البدري مدربه السابق.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية يتقدمون بخالص التعازي للكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، وعضو النادي، في وفاة والدته، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

 

 

الجريدة الورقية