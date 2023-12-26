استمرار رامي جمال وفريد في صدارة يوتيوب

تواصل أغنية “أهي مشيت” للفنان رامي جمال والفنان فريد، صدارة الأكثر مشاهدة، خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية أهي مشيت لـ رامي جمال وفريد

سجلت الأغنية أكثر من 400 ألف مشاهدة خلال 3 أيام واحتلت المرتبة الثانية في قائمة الأكثر مشاهدة، وتقول كلماتها"اهي مشيت وسابت قلبي

من غيرها بدون ولا حل

نعيش ولا أنا وهو

نموت ولا الحنين هيقل



اهي مشيت وسابت قلبي

من غيرها بدون ولا حل

نعيش ولا أنا وهو

نموت ولا الحنين هيقل



مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش

ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه

هتنساني ما تنساني مفيش فايدة

قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه".

بعدك كسر ضهري

فينك وحشتيني

بعدت بس انتي

عمرك ما سبتيني

مرسومة فوق كفي

وياريته بيكفي

متصوّرة في قلبي

ومنوّرة في عيني



يا أيامنا أمانة عليكي

طارديها في ليالي البُعد

أنا في عرضك يا أيامنا

تلمينا في يوم على بعض

أحدث أغاني رامي جمال جيت متأخر

كانت أحدث اغاني رامي جمال من خلال أغنية “جيت متأخر”، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة وسيطرت على صدارة يوتيوب لمدة أسبوعين.

وتقول كلماتها "لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع

روح بقى ليه راجع عايز إيه

بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف

لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك

مش كنت طيب قولتها

يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها

ده أنا كنت في عرض كلمتين

كانوا فارقوا شويتين

ده أنا بصفى في ثانيتين

مش كنت طيب قولتها

يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها

ده أنا كنت في عرض كلمتين

كانوا فارقوا شويتين

ده أنا بصفى في ثانيتين

ما كنت قصادك وإنت مشيت وقسيت جامد

أيوة نصيب وأرد يمكن خير

بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز

إي كلام خالص قولت كثير

مش كنت طيب قولتها

يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها

ده أنا كنت في عرض كلمتين".