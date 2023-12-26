استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم

استقبل الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المستشار عمر محمد حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة، و سيد حسنّ محمد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم، و أماني أحمد، و أشرف عبد الحميد منسقي التضامن الاجتماعي، وذلك لعقد الاجتماع التنسيقي لمشروع التنور المجتمعي، وبحث سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن الاجتماع تناول دور جامعة الفيوم الريادي في مواجهة الأمية بكافة صورها وبناء العقول، كما تمت مناقشة البنود التى يمكن أن تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للتغلب على صعوبات الوصول إلى الأميين وسبل التعاون لتحقيق أهداف المشروع.

مؤتمر فى كلية السياحة والفنادق

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم ، و الدكتورة نانسي فوزي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات المؤتمر العلمي لقسم الدراسات الفندقية للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.والذي نظمه قسم الدراسات الفندقية بالكلية برئاسة الدكتور محمد شديد رئيس القسم.

حضر فعاليات المؤتمر كل من الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبعض مديري الفنادق، والطلاب بقسم الدراسات الفندقية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك اليوم الثلاثاء.

في بداية كلمته أشاد الدكتور أشرف عبد المعبود بجهود القائمين على تنظيم المؤتمر وإبرازه بالشكل اللائق لكلية السياحة والفنادق. وأكد أن إدارة الكلية تسعى دائمًا إلى إعداد خريج قادر على سد احتياجات سوق العمل ومواكبة المستجدات في قطاع السياحة والعمل على تطوير صناعة الضيافة على غرار السياحة العالمية.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى الدور المحوري الذي يقوم به طلاب كلية السياحة والفنادق ومشاركتهم الفعالة في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها جامعة الفيوم، موضحًا أن من أهم مميزات المؤتمر هو نقل الخبرات بين الأجيال القديمة الطلاب والخريجين، وأيضًا استضافة كبار مديرى المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية للأستفادة من خبراتهم.

وأكد الدكتور محمد شديد أن المؤتمر يهدف إلى خلق فرص عمل لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة عظيمة لعرض المقومات والمتطلبات التي يحتاجها قطاع السياحة في الوقت الراهن وكيفية تنمية المهارات وتطوير الإمكانيات.

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