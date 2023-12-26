أوغندا.. ثلاثة قتلى في هجوم جديد منسوب إلى تحالف القوى الديمقراطية

لقيت امرأة مسنة وطفلان، حتفهم عندما أحرق منزلهم، من قبل متمردين يشتبه في أنهم تابعون للقوات الديمقراطية المتحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية ، في قرية في غرب أوغندا ، حسبما ذكرت السلطات المحلية يوم الثلاثاء.

ووقع الهجوم في قرية نائية في مقاطعة كاموينغي، التي كانت بالفعل مسرحا لهجوم وقع قبل أسبوع نسب إلى تحالف القوى الديمقراطية قتل فيه عشرة قرويين وأحرقوا.

ووفقا لمفوض مقاطعة كاموينغي، إيسياه بياروغابا، في مقابلة أجرتها وكالة فرانس برس، أضرم المهاجمون النار في منزل كان يقيم فيه الضحايا.

قتل متمردو تحالف القوى الديمقراطية ثلاثة أشخاص ، امرأة مسنة واثنين من أحفادها، لقد أحرقوا حتى الموت في منزلهم الليلة الماضية".

وأضاف مفوض مقاطعة كاموينغي، أن الجيش والشرطة يلاحقان المتمردين، موضحًا نحن على الأرض لتقييم الوضع ونقوم بتعبئة المجتمع المحلي لمنع مثل هذه الهجمات الجبانة من قبل إرهابيي تحالف القوى الديمقراطية ضد المدنيين الأبرياء".

في الأصل المتمردين الأوغنديين مع أغلبية مسلمة، كانت ADF نشطة منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قتلوا الآلاف من المدنيين. في عام 2019 ، تعهدوا بالولاء ل EI، التي تدعي الآن بعض أفعالهم وتقدمها على أنها "مقاطعة وسط إفريقيا".

شنت أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية هجوما مشتركا في عام 2021 لطرد تحالف القوى الديمقراطية من معاقلها الكونغولية ، لكنهما فشلتا حتى الآن في وضع حد لهجمات المجموعة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتل سائحان، رجل بريطاني وامرأة من جنوب أفريقيا، كانا يقضيان شهر العسل، بالإضافة إلى مرشدهما، في حديقة الملكة إليزابيث (غرب) في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وفي يونيو/حزيران، قتل 42 شخصا، بينهم 37 تلميذا، في مدرسة ثانوية في غرب أوغندا في هجوم نسب أيضا إلى «تحالف القوى الديمقراطية».