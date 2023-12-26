مجلس جامعة سوهاج يقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالإنتخابات الرئاسية

استهل مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة في جلسته رقم ٢٠٠ لشهر ديسمبر ٢٠٢٣، بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه بالإنتخابات الرئاسية، متمنياً لفخامته مزيداً من الإنجازات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، للإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وأوضح النعماني أن المجلس وافق علي عدداً من القرارات الهامة ومنها تفعيل برنامج البكالوريوس-كلية التربية في تخصص الحاسب الآلي ( إبتدائي وإعدادي وثانوي) بدءاً من العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، باللائحة الموحدة لإعداد المعلم ( الليسانس-البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة لكليات التربية بالجامعات المصرية، تفعيل العمل باللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية بنظام الساعات المعتمدة بدءاً من العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وأضاف النعماني أن المجلس وافق ايضاً علي فتح باب القيد والتسجيل لدرجة الدكتوراة بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية، إعتماد لائحة برنامج الإعلام الرقمي بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة برنامج خاص بمصروفات.

وأشار النعماني الي إنه تم الموافقة علي مقترح المسار التحفيزي للحصول علي الدراجات العلمية ( ماجستير- دكتوراه) مع التأكيد علي أن يكون منح الدرجة بعد المناقشة العلنية، ليكون المسار التحفيزي إختياري وليس اجباري حسب مايتناسب مع الكلية، ويتم نشر بحثين للدكتوراة في مجلة Q1 ونشر بحث للماجستير Q1، و الموافقة علي مذكرة التفاهم مع جامعة برشلونة(ضمن برامج الايراسموس)، وتمديد إتفاقيات برامج الايراسموس مع جامعتي( قرطبة- سنتياجو) حتي ٢٠٢٧م. مضيفاً انه تم الموافقة علي إقامة مؤتمر قسم جراحة التجميل بكلية الطب تحت عنوان "جراحة الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق" بحضور الخبير العالمي الدكتور براين سمر لاد استشاري جراحة التجميل بمستشفي جامعة الاباما بأمريكا، وذلك خلال يومي ٩و ١٠ يناير القادم.

وجدير بالذكر أن المجلس قد وافق على تعيين ٤ أعضاء هيئة تدريس بكليات الآداب، العلوم، الحقوق، التربية الرياضية في وظيفة أستاذ، و عدد ٢ من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، في ظيفة أستاذ مساعد، بإلاضافة الي تعيين ٣ عضو هيئة تدريس بكليتي الآداب، و الصيدلة في وظيفة مدرس، إلي جانب منح درجة الدكتوراة لعدد ١٩ عضو هيئة تدريس بكليتي التربية، والآداب، الطب، الطب البيطري، الاثار، الزراعة، و منح درجة الماجستير لعدد ١٥ عضو هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الزراعة، الآداب، التربية الرياضية.