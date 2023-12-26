بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت الآن في الدوري السعودي

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد اليوم الآن يلا شوت والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويبحث النصر عن خطف نقاط الكلاسيكو من أجل الاستمرار في مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي بينما يبحث اتحاد جدة عن الخروج من مأزق النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم :

تنطلق أحداث مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، السابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد :

تذاع مباراة النصر والاتحاد عبر شبكة قنوات "SSC" الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي 2022، وبالتحديد قناة SSC1 HD ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء كل من فارس عوض ومحمد حسين.

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