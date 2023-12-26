بوسي تستعد لإحياء حفلين داخل مصر بمناسبة رأس السنة

تستعد المطربة بوسي لإحياء حفلين بمناسبة رأس السنة داخل مصر، حيث تقدم الحفل الأول بمدينة أكتوبر، والثانى فى منطقة وسط البلد.

من ناحية أخرى، حققت بوسي بأغنيتها الأخيرة "مش شايفنهم" أكثر من 20 مليون مشاهدة، وهي الأغنية التي جمعتها بدابل زوكش، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات.

آخر أعمال بوسي في السينما

بوسي قدمت آخر أعمالها في مجال السينما من خلال فيلم "أنت حبيب وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.

آخر أعمال بوسي في الدراما

أما في مجال الدراما فقدمت مسلسل "الحساب يجمع" بطولة يسرا، كريم فهمى، محمود عبد المغنى، ايمان العاصى، ندا موسى، مراد مكرم، ناردين فرج، تامر حبيب، ديانا هشام، حازم إيهاب، تونى ماهر، عايدة رياض، صفوة، محمد سليمان، سحر حسن، سميرة عبد العزيز، سامح السيد، يارا جبران، حامد الشراب، محمد السويسى، دعاء طعيمة وتأليف محمد رجاء واياد عبد المجيد وإخراج هانى خليفة.

دارت أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل به.

وكشفت مصادر مطلعة على خلافات بوسي وطليقها هشام ربيع تفاصيل مثيرة في واقعة المشاجرة التي نشبت بينهما في القاهرة الجديدة.

بوسى

قصة خلافات بوسي وطليقها هشام ربيع

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من هشام ربيع، طليق الفنانة بوسي، تضمن تضرره من زوجته بوسي بسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية من الفيلا الخاصة به، حيث ادعى قيامها بسرقة مبلغ 50 ألف دولار ومصوغات ذهبية منه.

وتبين من التحريات وجود خلافات زوجية سابقة بين الطرفين، ادعت من خلالها بوسي بوقوع الطلاق الشفهي بينها وبين طليقها هشام ربيع، ثم حضر إليها طليقها في محل إقامتها وقام بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب بدون إحداث إصابات بها، وأحدث بعثرة وتكسير في 2 قطعة كريستال متواجدة على منضدة في الرسيبشن.

وبسؤال بوسي عن الواقعة، أنكرت الاتهامات الموجهة إليها من طليقها، وأنه كان في حالة عدم اتزان حينما حضر إليها، وقام بطلب الدخول وصرحت له الخادمة الخاصة بها بذلك، وعقب الدخول تعدى عليها بالسب والقذف والضرب، وإحداث تكسير وبعثرة في قطع كريستالية متواجدة على منضدة، واتهمها بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ 50 ألف دولار.

من جانبها، قررت جهات التحقيق، صرف رجل الأعمال هشام ربيع، وطليقته المطربة بوسي، من سرايا النيابة، بعد واقعة التعدي على بوسي في التجمع، بضمان محل إقامتهما، وذلك بعد التصالح في سرايا النيابة، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المطربة بوسي أبلغت الأجهزة الأمنية بقيام طليقها بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.