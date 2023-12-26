التويجري: السعودية حريصة على الالتزام والوفاء بمواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان

قالت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة السعودية، إن الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان كان ممثلا لكافة الجهات التي شاركت في إعداد التقرير السعودي مع توسيع دائرة المشاركة.



وأكدت التويجري حرص وفد المملكة على مدى يومين على الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات كافة حول الحقوق المتعلقة من الصحة من المسؤول الخاص بالقطاع والتعليم من الممثل الخاص به، مشددة على أن الرسالة السعودية الواضحة من وراء هذا الوفد الكبير المشارك هي أن السعودية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المستشار جابرالمري اليوم الثلاثاء مع الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية في ختام الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق) والتي عقدت على مدى يومين بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.



وأشارت إلى أن الرسالة الثانية هي أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان (53) وهذه الآلية لمناقشة الميثاق تعد من التزامات المملكة العربية السعودية وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.



وردا على أسئلة الصحفيين حول أهم التوصيات التي تضمنها التقرير، قال المري: إن التوصيات والملاحظات تحتاج إلى فترة أسبوعين أو أكثر لإعدادها وإرسالها إلى الدولة المعنية والمتعلقة بحقوق الإنسان في القضايا التعليم والصحة والعمل وما شابه ذلك.



وحول النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المقدم للجنة، أوضحت التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناء عليها، حيث تم الإجابة على كافة التساؤلات الواردة من اللجنة.. مشيرة إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كافة مواد الميثاق.



وأكدت التويجري أن المملكة منذ إعلان رؤية 2030 وهي تعمل في مجالات متعددة في وقت واحد، مشيرة إلى أن محور هذه الرؤية وتركيزها الأساسي هو الإنسان واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والحقوق الأساسية مثل العدالة وكافة الحقوق خاصة وأن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون آخر.



وحول نسبة الإنجاز من قبل المملكة في مواد الميثاق، أجابت التويجري أن وفد المملكة لا يحسب موضوع الإنجاز لمواد الميثاق بنسبة مئوية، لافتة إلى أن آلية العمل هي عادة تشمل أن التوصيات لا تقبلها الدولة الطرف إلا إذا كانت قادرة على تنفيذها.



وأشارت إلى أن التوصيات التي تلقاها الوفد على تقريرها السابق تم تنفيذها وفق الآليات المتفق عليها، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين تم استعراض كيف تم التعامل مع هذه التوصيات من قبل المملكة والمنهجية المستخدمة في التعامل معها والجهات المشاركة سواء حكومية أو مجتمع مدني، مؤكدة أن المناقشات على مدى يومين كانت إيجابية جدا ومثمرة وأضافت المزيد من الإيضاحات التي وردت في ذلك التقرير.

