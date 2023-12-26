ختام فعاليات الدورة التدريبية عن "الولادة الطبيعية الآمنة" بالدقهلية

اختتمت اليوم بمديرية الصحة بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبة على " الولادة الطبيعية الآمنة وذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

واستمرت الدورة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 38 من مشرفات وممرضات أقسام النساء بالمستشفيات التابعة .

حاضر بالورشة التدريبية الدكتور راجح البيه والدكتور يحيى رميح مسئول مبادرة " الحد من الولادات القيصرية غير المبررة " علاوة على مس أميمة صبحى مدير إدارة التمريض ومس ابتهال شعبان من إدارة التمريض.

وقال الدكتور يحيى رميح رئيس وحدة "الحد من القيصريات " أن التمريض ضلع أساسى وشريك رئيسى لاستمرار النهوض بصحة المرأة المصرية وأنه لابد من العمل سوياً لتحقيق أهداف وحدة الحد من القيصريات من خلال تدريب الطاقم الطبى وتثقيف المريضات

وفى ختام الورشة قام وكيل وزارة الصحة بالدقهلية. بتسليم شهادات إتمام الدورة للمشاركين واطمأن على مدى استفادتهم منها معربا عن تقديره لجميع المشاركين بها .

وذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ مبادرة الدولة المصرية لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة .