رفع 900 طن قمامة وأتربة من شوارع المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة..

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 540 طن قمامه و150طن اتربه و300 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية،وذلك بمشاركة 7وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

ومن جانبه اوضح ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة نبروه والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا و باشراف نواب رؤساء هذه الوحدات حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، حيث شملت الاعمال رفع حاله النظافه العامه حول الكنائس والشوارع المحيطة بها استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد والاحتفالات برأس الميلادية.

وتقليم أشجار جانبي طريق المنصوره السنبلاوين و شارع سعد زغلول والجيش والحدائق العامه واستعدال اعمده الاناره العامه بطريق المنصوره السنبلاوين وتشغيل المكنسيات بشارع المشايه والجمهورية ورفع الاتربه من طريق المنصوره شربين و رفع كفاءه النظافه العامه بشارع المشايه والجمهورية والسكه الجديده والسكه القديمه و بورسعيد ومشعل و سعد زغلول والدراسات وابن زيد والزعفران وأحمد ماهر و الترعه وعبد السلام عارف والمجزر و سندوب..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.