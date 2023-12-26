رئيس جنوب الوادي يُتابع المستشفيات الجامعية والجامعة الأهلية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، معدلات الانجاز بمختلف البرامج بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

بحضور الدكتور احمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة والدكتور همام عبد العال مدير برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور عبد الرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة والدكتور هناء اسماعيل صبرة مدير برنامج التمريض والدكتور سلام على شورى مدير برنامج العلاج الطبيعي وعادل احمد مصطفى امين عام الجامعة الاهلية ولفيف من القيادات الادارية .

حيث اكد رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لتقديم منتج جامعي يتسم بالجودة والتنافسية فى اطار دور جامعة جنوب الوادي فى اتاحة فرص التعليم العالى كما اجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية بمقر جامعة جنوب الوادى الاهلية لمتابعة حسن سير العمل

فى سياق ذي صلة، تابع رئيس جامعة جنوب الوادي سير العمل بالمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمود عبد العال مدير مستشفى المرزوق ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة.

وناقش رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الموقف الحالي للأعمال الانشائية بالمستشفى الجامعي وتطوير بوابات المستشفى وعملية الاتمتة لتذاكر المستشفيات الجامعية فى اطار الجهود التى تقوم بها الجامعة لتطوير منظومة الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية