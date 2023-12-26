محافظ أسيوط يشهد حفل "تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب" بمطرانية الكاثوليك

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحفل الختامي لمشروع "تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب" بقاعة السمائيين بمطرانية الأقباط الكاثولليك ضمن مبادرة "مستقبلي في بلدي" الذي تنفذه جمعية معاً للتنمية بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وبدعم من الاتحاد الأوروربي

جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط وتوابعها للأقباط الكاثوليك ، وايهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، والمهندس مختار عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة جمعية معاً للتنمية ، ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ، والقس متاؤؤس أديب مدير مكتب التنمية الايبارشي ، وهاني صادق المدير التنفيذي لجمعية معاً للتنمية ، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بمركز ديروط ، وبعض أصحاب المشروعات المستفيدات من المشروع.

بدأ الحفل بترديد السلام الجمهوري ثم كلمات المحافظ ومطران الكاثوليك بأسيوط والتي استعرض خلالها نبذه مختصرة عن المشروع وأنشطته وأهدافه التي يعمل عليها موضحاً إنه يهدف إلي رفع المستوى الاقتصادي للفئات المهمشة عن طريق خلق فرص عمل وتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الدخل وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية ورفع وتنمية المهارات الإدارية لهذه الفئات المستهدفة في إدارة مشروعاتهن الصغيرة لتحقيق أقصى عائد وزيادة وتنمية المهارات الفنية والمهنية لهن وتحقيق الشمول المالي لهن.

كما تفقد المحافظ ؛ معرض المنتجات التي نفذتها عدد من الفئات المستهدفة "المستفيدات من المشروع" مشيداً بالمنتجات والفتيات والمستفيدات بالمشروع وتحقيق التمكين الاقتصادي لأسرهم مبدياً سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي للمشروع والاستماع للفتيات متمنياً الاستمرارية في التطوير الذاتي لهم ولمشروعاتهم ليكونوا عوناً لأسرهم.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام مثل هذه المشروعات خاصة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والوقوف جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية للوصول إلى تحقيق التنمية الفعلية والمستدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم خاصة الأسر الأولى بالرعاية والمهمشين وتوفير فرص عمل لهم ومنحهم الفرصة للتدريب وإكسابهم المهارات لإدارة مشروعاتهم بطريقة أفضل.

وقد سلم المحافظ ومطران الأقباط الكاثوليك ومدير جهاز تنمية المشروعات ؛ أدوات ومعدات المشروعات كـ( الخياطة والتطريز ومشغولات يدوية وكوافير وتبريد وتكييف .....) وغيرها لتوفير فرص عمل التدريب من أجل التشغيل حيث تم توزيع 85 مشروع بمنحة قدرها مليون و600 ألف جنيه.

وفي نهاية الحفل تم تسليم درع تذكاري للواء عصام سعد محافظ أسيوط ومسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فضلاً عن تكريم عدد من مسئولي الجمعيات الشريكة (معاً للتنمية ، رواد الخير للتنمية ، نحو حياة أفضل).