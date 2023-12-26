هنا الزاهد بظهر مكشوف في أحدث صيحة تكشف رشاقتها

استطاعت الفنانة هنا الزاهد أن تتخطى أزمة انفصالها من زوجها الفنان أحمد فهمي، بممارسة حياتها بشكل طبيعي وخضوعها لكثير من جلسات التصوير لتتألق بأحدث صيحات فساتين السهرة.

هنا الزاهد

واعتادت هنا الزاهد على مواكبة الموضة لتظهر رشاقة قوامها على خطى عارضات الأزياء، حيث ارتدت فستان طويل ساك، بلياقة عالية، مكشوف الظهر، صمم الفستان من قماش ناعم باللون الأسود مزين بحبات الكريستال من الأمام.

واختارت ترك خصلات شعرها الطويل الذهبي المموج ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

هنا الزاهد

هنا الزاهد

هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994، ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

هنا الزاهد

مسيرتها الفنية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا. ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

حياتها الخاصة

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوحها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.