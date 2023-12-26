السجن 3 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، السجن 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهم وأخرين،تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص تيسير، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا آخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

وفى سياق آخر فقد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد إبراهيم عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا، وهيثم جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، وبراءة 4 متهمين آخرين، لاتهامهم بقتل عامل نظافة مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات على سرقة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقي مصرعه، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5084 /2023 جنح ثان شبرا الخيمة، أن المتهمين "إبراهيم ع إ"، و"محمد ع أ"، و"إسلام ر ح"، و"أحمد س ع"، و"محمد ي م" و"نادر س ع"، و"سامح ا م" (هارب) اشتركوا فى خطف وتعذيب وقتل المجني عليه "محمد نصر عبدالحافظ خفاجي" عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنقاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجنايتي الخطف بالإكراه والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية المعاقب عليهما بالمواد 280، 382، 390 الفقرة الأولى من قانون العقوبات إذ أنه في ذات الزمان والمكان توجه المتهمون لمحل المجني عليه فخطفوه بالإكراه وقيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى متعدين عليه بالضرب والتعذيب بهما، فأحدثوا به الإصابات على النحو السالف سرده، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقد حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ومسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - مطوتين - وكاتر وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص - أشياء صلبة ومياه ساخنة - على النحو المبين بالأوراق.