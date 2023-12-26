ليلى طاهر: لا يوجد فنان في الجيل الحالي بحجم فؤاد المهندس

كشفت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر أسرارًا فنية خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة، كما تحدثت عن الراحل العظيم فؤاد المهندس.

وقالت الفنانة ليلى طاهر، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس، أستاذا في فنه ولم يكن أنانيا ويعطي كل ما يملكه لمن حوله ويعلم جيله ويحتفظ بفنه ويفيد غيره بخبرته فلذلك أطلق عليه لقب "الأستاذ".

ليلى طاهر: مفيش فنان يستحق لقب "الأستاذ" في الجيل الحالي

وتابعت ليلى طاهر، أنه ليس هناك فنان في الجيل الحالي بحجم الراحل فؤاد المهندس لكي يطلق عليه لقب "أستاذ"، وأن الوقت أصبح متغير والفن بات صعبًا عن الوقت الذي كانت فيه من حيث الكتابة والإخراج والتمثيل.



وأضافت ليلى طاهر، أن الجيل الحالي أصبحوا في صراع وتنافس شديد بين بعضهما وهناك مواهب جيدة ولكن تحتاج إلى فرص، لكي تظهر ما لديها من موهبة.

واختتمت ليلى طاهر، أنها لا تفضل الخروج أو السهرات في الأماكن العامة ولم يكن لديها أصدقاء على المستوى الشخصي.