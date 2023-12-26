حملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بأحياء مدينة العاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجها من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.

وأوضح أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالزيادة البنائية بقطعة رقم 37 قطع د بالحى 12، كما تم نظر عدد من شكاوي المواطنين، مع رفع الإشغالات بمنطقة c1 وأمام المحلات بالمجاورات 13 و14 بالحى الثانى.

كما تم رفع الإشغالات أمام المحلات المخالفة المجاورة 8 بالحى الأول والمجاورة 25 بالحى 3، مع رفع الإشغالات والتعديات من منطقتي الأردنية وصيدناوي، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.