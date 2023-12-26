تنمية الثروة السمكية تحقق الأمن الغذائي لمصر وتوفر العملة الصعبة

قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي تعمل على عدد كبير من الملفات يأتي على رأسها الأمن الغذائي الذي يضم أحد الملفات المهمة والخاصة بالثروة السمكية نتيجة تمتع مصر بموقع متميز على البحرين الأحمر والمتوسط، وأيضًا وجود عدد من البحيرات في محافظات مختلفة.

وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن اهتمام الدولة بتطهير البحيرات وإعادتها للوضع الطبيعي والاستفادة منها في المزارع السمكية انعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وحصيلة الدولة من الثروة السمكية، حتى أصبحت مصر لها قدرة على توافر الأسماك بأنواع مختلفة وجودة عالية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفر الأسماك في السوق بأسعار جيدة، يسمح بتصدير الأسماك المصرية للخارج مما يحقق النفع الكبير وتوفير العملة الصعبة، خاصة أن مشروعات الاستزراع السمكي تحقق طفرة كبيرة في أنواع الأسماك وجودتها.

ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية بقطاعات الإنتاج والخدمات في محيط مشروعات الاستزراع السمكي مما يساهم في تشغيل الشباب في المشروعات نفسها وأيضًا المصانع المتخصصة في تصنيع الأسماك، إذ أصبحت المنظومة متكاملة في الاستفادة من الثروة السمكية في مصر.

الرئيس السيسي يوجه بتطوير البحيرات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه خلال اجتماعه أمس، بالاستمرار فى جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادى فى مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات فى توفير فرص العمل.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعه، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.