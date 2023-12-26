الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ مناخ: نشهد شتاء قارس البرودة وأمطار غزيرة ورعدية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

رصد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، كيفية تأثر الدول بالتغيرات المناخية، قائلًا: إن التغيرات المناخية تلعب دورًا كبيرًا جدًا فيما يحدث من دول العالم سواء في أوروبا أو آسيا أو أمريكا، أي نصف الكرة الشمالي بصفة عامة.

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وأضاف قطب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة في الصين تنخفض دون 40 درجة مئوية تحت الصفر، فهذا يعني أنها متأثرة بكتلة قارسة البرودة آتية من سيبيريا والمناطق الشمالية.

 استخدام طاقة الوقود الأحفوري

وأوضح أستاذ المناخ، أن الجو قارس جدًا ويحتاج لطاقة رهيبة للتدفئة، منوهًا بأن ذلك يجعلهم مستمرين في استخدام طاقة الوقود الأحفوري.

الظواهر الجوية

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن الظواهر الجوية التي تتبع التغيرات المناخية تكون عنيفة جدًا جدًا، حيث نشهد شتاء قارس البرودة، وأمطار غزيرة ورعدية تتسبب في فيضانات، بينما الأمواج الحارة تؤدي إلى أمراض وموتى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

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