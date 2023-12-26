القديس نيكولاس “بابا نويل” الحقيقي.. من هو سانتا كلوز؟

رجل عجوز بشوش الوجه، ذو لحية بيضاء طويلة، سمين الجسد، صاحب الأحلام في قلوب الصغار، إذ يزور الصغار في منامهم ويضع الهدايا في احضانهم ليفيقوا عليها في الصباح وتعلوا الضحكة وجوههم وتملأ السعادة قلوبهم.

سانتا كلوز، أو بابا نويل، الذي يعد أحد أبرز مظاهر بداية العام الميلادي الجديد، وأهم ضيف بالاحتفالات برأس السنة لما يضفيه من بهجة وسعادة على المكان، إذ يهتم الجميع بالتقاط الصور التذكارية معه، والسؤال هنا: من هو بابا نويل الحقيقي؟.

من هو بابا نويل؟

ترجع شخصية "سانتا كلوز" أو بابا نويل، إلى القديس نيكولاس أسقف ميرا، بالقرن الخامس الميلادي، والذي اشتهر بمساعدة الفقراء والعائلات في مدينته، إذ كان يحرص على توزيع الهدايا على المحتاجين في منتصف الليل.

شاء القدر أن يتوفي ذلك الرجل ذو الأخلاق الكريمة والوجه البشوش بالتزامن مع اعياد الميلاد، في شهر ديسمبر، لذا ارتبط باحتفالات رأس السنة.

أما عن هيئة بابا نويل المشهور بها، أخذت عن قصيدة " للشاعر الأمريكي كليمنت كلارك مور في عام 1823 تعرف باسم "الليلة السابقة لعيد الميلاد، إذ وصفه فيها بصانع مفاجآت الأطفال زائر عيد الميلاد.

واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية شخصية بابا نويل كرمز لاحتفالا أعياد الميلاد، واشتهر بشوال الهدايا، وانتقلت العادة إلى دول العالم كافة.