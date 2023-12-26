"حياة كريمة" تنفذ 175 مشروعًا بقوص جنوب قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المشروعات التى يتم تنفيذها بمركز قوص يبلغ عددها 175 مشروعًا بواقع 5 مشروعات بقطاع التنمية المحلية، 5 مشروعات بقطاع الزراعة، 31 مشروع بقطاع الصحة، 10 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة، 16 مشروعًا بقطاع التضامن الاجتماعي، 41 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي، 23 مشروعًا بقطاع الكهرباء، 26 مشروع بقطاع مياه الشرب، 18 مشروعًا بقطاع الطرق.

وأكد عبدالباقي، أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

وأجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية علي عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، للوقوف علي مدى جاهزيتها استعدادًا لافتتاحها تجريبيًا قريبًا.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور قدرى الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطلع المحافظ، على وحدة التضامن الإجتماعى المقامة على مساحة 600 متر مربع، وتشمل حضانة ووحدة اجتماعية، وورشة تأهيلية، ووحدة تخاطب، ومشغل، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 20 ألف نسمة.

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد مركز شباب نجع رجب التابع لقرية الخرانقة، المقام على مساحة 2000 متر مربع تقريبا، منها 180 متر مربع مبنى خدمات وأنشطة، ومساحة 800 متر مربع ملعب خماسي، ويضم صالة ألعاب، وغرفة تنس طاولة، وجيم، ودورات مياه مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامبات لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تابع محافظ قنا سير العمل بمحطتى رفع صرف صحي قرية الخرانقة الفرعية والأساسية.