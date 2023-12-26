الأمن يضبط عصابة الاتجار في الحشيش ببولاق الدكرور

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط مسجلين خطر متورطين في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما في بولاق الدكرور بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزتهما 22.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.