محافظ أسيوط يتفقد سير الدراسة بمدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير الدراسة بمدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بحي غرب للوقوف على سير الدراسة بها وتفقد أقسام المدرسة من معامل علوم ورياضيات ولقاء العاملين بها والطلاب وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

رافقه خلال الجولة التفقدية عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم والدكتور ضيف الله حسن المدير التنفيذي للمدارس والدكتور عبدالرحمن عليوة مدير إدارة المدرسة.

وبدأ المحافظ زيارته للمدرسة بلقاء الطلاب والطالبات أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، كما تفقد أقسام المدرسة من معامل علوم ورياضيات واستمع لشرح من مدير وطلاب المدرسة عن نشأة المدرسة ونظام الدراسة بها وشاهد بعض مشروعات الطلاب المشاركة في مسابقة العلوم والهندسة "ISEF" بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية، كما تفقد المحافظ مسرح المدرسة وغرفة النشاط الفني بالمدرسة، واستمع إلى بعض الفقرات الفنية لطالبات المدرسة وبعض الأغاني الوطنية مرددًا السلام الوطني معهم تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

‏‎وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل للعملية التعليمية بمدارس المحافظة مشيدًا بمستوى طلاب وطالبات مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى النهضة التعليمية التي حظيت بها محافظة أسيوط في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة التوسع في إنشاء المدرارس التكنولوجية والدولية بالمحافظة والتي تستوعب المتميزين والمتفوقين من أبنائنا الطلاب لتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا والتي تعد نموذج لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية، معلنًا دعمه الكامل للمدرسة وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين للنهوض بالعملية التعليمية.

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بزيارة المدرسة ولقائه قيادات المدرسة والطلاب موجهًا الشكر لهم لتميزهم العلمي ومشاركتهم في المسابقات المحلية والدولية مشيرًا إلى أهمية المدرسة في تنمية البحث والتفكير والابتكار لتخريج طلاب لديهم القدرة على التصميم والابداع، موصيًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته موجهًا المعلمين بشرح الانجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والمشاركة في الرحلات العلمية وزيارة المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية معهم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المدرسة تتكون من الصفين الأول والثاني الثانوي بعدد 200 طالب وطالبة ويدرسون مناهج التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم وتضم المدرسة نخبة من الأساتذة والمتخصصين والخبراء في مجال التعليم الحديث والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.