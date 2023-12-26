احتفال مركز تنمية المواهب بالكريسماس في أوبرا الإسكندرية.. صور

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب باوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى بمناسبة اعياد الكريسماس والعام الجديد.

تفاصيل احتفالية الكريسماس في مركز تنمية المواهب

شارك فيها فصلي سوزوكى للفيولينة تدريب وقيادة الدكتورة نيڤين المحمودي ونرمين خليل بالإضافة وفصل العود تدريب وقيادة الدكتورة سهير شعيشع واحتضنها مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وخلالها أجاد الواعدون المشاركون فى الحفل بمجموعة من أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية والعربية لكبار الموسيقيين.. أداها كل من ميلان روزينيول والكورال عز حازم، ريان زكريا (فيولينة) وطلاب فصل العود بلال الحسين ، احمد عبد المنعم ، دينا احمد ، رحمة ابراهيم ، رضوي ماجد ، مروة اسامة ، ياسين محمد شيري منصور ، محمد جابر ، جاكلين عيسي ، فيرونيا راوي ، روزيتا عشم ، نورهان عجلان ، احمد يوسف ، رؤي رضا ، جني ايمن ، آمال جورج ، محمد عماد الدين ، محمد ابراهيم ، هاجر أحمد ، ملك اسلام ، ملك حسن ، فريدة اشرف ، كارولين رفعت ، عصماء عصام ، خالد رمضان.

نبذة عن مركز تنمية المواهب ‎

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.