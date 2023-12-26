محافظ الغربية بتفقد محيط الكنائس بزفتي استعدادا لأعياد الميلاد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وتضافر كافة الجهود بمديريات الخدمات مع قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى خاصة في محيط الكنائس استعدادا لبدء العام الميلادي الجديد، عيد الميلاد المجيد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية مع فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين خلال احتفالات العام الميلادي الجديد.

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية الموسعة التي قام بها محافظ الغربية صباح اليوم والتي استمرت ل5 ساعات متواصلة بمركزي السنطة وزفتي ، حيث تابع المحافظ جولته بتفقد محيط الكنائس بزفتي استعدادا لأعياد الميلاد والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمتغيرات المكانية وسير العمل بمنافذ بيع السلع الغذائية المتنقلة.

وبدأت الجولة الموسعة بمتابعة محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة في مركز ومدينة زفتى استعدادا لعيد الميلاد المجيد.



وتفقد المحافظ محيط كنائس (محيط كاتدرائية ابو سيفين، وكنيسة السيدة العذراء، وكنيسة الكاثوليك وكنيسة مارجرجس)، وأشار المحافظ أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح، مشددا على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وأكد محافظ الغربية، أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهارد.

وأوضح محافظ الغربية، وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

وأشاد محافظ الغربية بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد في اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.

وتابع المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمتغيرات المكانية بمركز ومدينة زفتى، وذلك استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم، حيث تابع محافظ الغربية سير العمل في المركز التكنولوجي والمتغيرات واستمع لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية مشددا على جميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون حيث إن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

واستمرت الجولة بتفقد المحافظ منافذ البيع المتنقلة التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية وجهاز الخدمة الوطنية والتي تجوب المدن والقرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتضم السيارات مجموعة من السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها (السكر، الأرز، الزيت، الحبوب، الشاي، العسل، المكرونة، إلى جانب اللحوم والأسماك بأنواعها).

وأكد محافظ الغربية، أنه يتابع عن كتب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق بالإضافة إلى متابعة معارض «معا ضد الغلاء» التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.

واختتمت الجولة بتفقد محافظ الغربية رصف طريق نهطاي- الضبابشة ضمن اعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .