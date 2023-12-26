سكرتير عام مساعد الإسماعيلية يفتتح المعرض السنويِّ للأنشطة

افتتح ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، المعرض السنوي للأنشطة الفنية الخاصة بالمجال الصناعي لعام 2023، بمختلف المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية الثمانية للمحافظة في مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم ولفيف من قيادات التربية و التعليم بالمحافظة.

وضمَّ المعرض نتائج للعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، ومشغولات أركيت ولوحات، ومشغولات يدوية مزخرفة جاءت تحمل الطابع العربي تضامنًا مع القضية الفلسطينة، وأنشطة طلابية متنوعة في المجال الصناعي، تم تنفيذها بالتعاون بين المعلمين والطلاب في مدارس الإدارت المختلفة.

وأشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة بكل من ساهم في إنجاح المعرض من مديري الإدارات التعليمية الثمانية ومديري المدارس الفنية والأساتذة والطلاب وأولياء الأمور.

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالتعليم الفني بمختلف أنواعه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره مصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة المدربة بدقة ومهارة.