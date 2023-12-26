عاجل
الزمالك ينسحب من بطولة كأس الرابطة عاجل.. انفجارات في دهب وإسقاط جسم طائر
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة جنوب الوادي

جولة رئيس الجامعة
جولة رئيس الجامعة لمتابعة الامتحانات

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء،  جوله تفقدية للاطمئنان على امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 بكلية التجارة وذلك للوقوف على مدى انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على سهولة تأدية الامتحانات. 

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته ان الجامعة حريصة على توفير الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف كليات الجامعة متمنيا التوفيق لكافة الطلاب.

وقام رئيس الجامعة خلال جولته باستطلاع اراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات وعن المشكلات التي تواجه الطلاب اثناء تأدية الامتحانات والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات.

ولفت الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

 وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المادة وذلك للرد على استفسارات الطلاب اثناء تأدية الامتحانات حيث أدى الامتحان طلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة 520 طالب انتظام و 820 طالب انتساب و 440 طالب شعبة اللغة الإنجليزية .

رافق رئيس الجامعة في هذه الجولة الدكتور صدام حسين احمد وكيل كلية التجارة لشئون الطلاب. 

مواد متعلقة

جامعة جنوب الوادي فى المركز 20 محليًا بتصنيف يُقيم الأداء الأكاديمي

جنوب الوادي تنهي الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

مـعبد دنـدرة يستقبل 700 زائر يوميًا

«مـا لـه وما عـليه».. قـراءة مُوجزة في سنوات ولاية محافظ قنا

كريمة كمال تُمثل جنوب الوادي بمؤتمر الجامعة الكندية

الهواري تُحاضر بورشة عمل في جنوب الوادي حول المشروعات القومية

الجريدة الورقية