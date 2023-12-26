بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة جنوب الوادي

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، جوله تفقدية للاطمئنان على امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 بكلية التجارة وذلك للوقوف على مدى انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على سهولة تأدية الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته ان الجامعة حريصة على توفير الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف كليات الجامعة متمنيا التوفيق لكافة الطلاب.

وقام رئيس الجامعة خلال جولته باستطلاع اراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات وعن المشكلات التي تواجه الطلاب اثناء تأدية الامتحانات والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات.

ولفت الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المادة وذلك للرد على استفسارات الطلاب اثناء تأدية الامتحانات حيث أدى الامتحان طلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة 520 طالب انتظام و 820 طالب انتساب و 440 طالب شعبة اللغة الإنجليزية .

رافق رئيس الجامعة في هذه الجولة الدكتور صدام حسين احمد وكيل كلية التجارة لشئون الطلاب.