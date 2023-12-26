حملات أمنية مكبرة لضبط المحكوم عليهم الهاربين

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة لملاحقة المحكوم عليهم الهاربين فى إطار مواصلة جهود الأمن لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (مبيض محارة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا أبرزها "إستعراض قوة ، قتل ، سلاح" والمقضى عليه غيابياً بالحبس (15) سنة والإعدام شنقاً.

ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ) مطلوب التنفيذ عليها بالحبس المؤبد فى قضية "قتل عمد".

ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) محكوم عليها بالحبس (94) سنة فى (45)حُكم (جزئى) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة)، وكفالات مالية.

ضبط (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)محكوم عليهبالحبس (114) سنة فى (72) قضية"مستأنف ، جزئى ، غرامة" بتهم تبديد، وكفالات مالية.

ضبط (مالك محل ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)محكوم عليها بالحبس(42) سنة فى(28)قضية "جزئى– غرامة"بتهم تبديد،وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.