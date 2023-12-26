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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال اجتماع كييف.. بولندا وأوكرانيا تتفقان على خطة عمل لفتح الحدود

بولندا وأوكرانيا
بولندا وأوكرانيا

اتفق ممثلون عن وزارة البنية التحتية البولندية ومسئولون أوكرانيون على خطة عمل لفتح الحدود بينهما وتسهيل الانتقالات عبر المعبرالحدودي المشترك مع مولدوفا، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأوكرانية كييف.

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وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية اليوم أن الاجتماع حضره سيرهي ديركاش ويوري فاسكوف نائبا وزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا بالإضافة إلى باول جانكارز نائب وزير البنية التحتية المعين حديثًا في بولندا، حيث جاء الاجتماع استكمالًا للمفاوضات التي أجراها وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف ونظيره البولندي الجديد داريوس كليمتشاك في العاصمة البولندية وارسو منذ أيام والذي لم يسفر عن أي تغيير في الاتفاقية الحالية بشأن تحرير نقل البضائع.

وأضافت الوزارة الأوكرانية أن المرحلة المقبلة سوف تشمل إجراء مفاوضات على مستوى وزارة البنية التحتية البولندية والمعترضين .. معربا عن شكره إلى وارسو لاستعدادها للحوار والعمل على حل الحصار.

ومن جانبه.. قال جانكارز نائب وزير البنية التحتية البولندي ، عقب المحادثات ، إن فتح الحدود يمكن أن يتم بحلول عيد الميلاد. 

وكانت بولندا قد قامت بالفعل بفتح إحدى نقاط التفتيش الأربع، مما أوقف احتجاجات المزارعين البولنديين في ميديكا، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق من المتوقع أن يستأنفوا حصارهم بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الحصار الذي تفرضه شركات النقل البولندية مستمر منذ 6 نوفمبر الماضي، وتطالب شركات النقل بإعادة تقديم التصاريح التجارية للشركات الأوكرانية لنقل البضائع باستثناء المساعدات الإنسانية والإمدادات للجيش الأوكراني.

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