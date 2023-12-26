توصيات اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر عن دور المحاماة في الثقافة

في حلقتها النقاشية الأخيرة

عقدت اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبدالهادى، عبر اللجنة الثقافية بالاتحاد في الرابع والعشرين من ديسمبر 2023 بمقر اتحاد الكتاب حلقة نقاشية تحت عنوان “دور المحاماة في الحياة الثقافية”، تحدث بها علاء السيد وكيل نقابة محامين شمال القاهرة ، والدكتور أحمد اللويزى رئيس اللجنة الشبابية والتثقيفية بنقابة المحامين ، والدكتور محمد مؤمن المدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، وحضر الندوة لفيف من الحضور المهتمين بالشأن الثقافي.



عقدت الندوة برئاسة منى ماهر رئيس اللجنة الثقافية وعضوية المستشار محمد عبد العال الخطيب وشريف عارف، وفتحي سليمان ، وعصام الدين جاد.



تطرقت الندوة إلى الدور الحيوي للثقافة في مهنة المحاماة باعتبار أن هدفهما واحد هو البحث عن الحق، والعدل، والثقافة تمثل الزاد والسلاح القوي لكل محام فتساعده على تجويد البحث والدراسة وإتقان الصياغة باعتبار أن الكلمة والمنطق القوي والحجة الدَّامغة، هي أهم أدوات رجل القانون .

دور حيوي



وقد اتفق الحاضرون على الدور الحيوي الذي تقدمة كليات الحقوق في الإعداد لتخريج رجل قانون يحمل من مفاتيح العلم ما يؤهل لتحسس مفاتيح البحث عن المعلومة القانونية ، لكنها لا تخرج محاميًا مؤهلا للعمل الميداني وقت تخرجه لذا أوصت اللجنة باقتراح تقدم به الدكتور محمد مؤًمن أثناء الندوة أن يبرم بروتوكولا برعاية اللجنة الثقافية باتحاد الكتاب تدعو فيه المجلس الأعلى للجامعات والنقابة العامة للمحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون بين كليات الحقوق وإمدادها بلائحة من السادة المحامين القادرين والراغبين على تقديم المعلومة القانونية والممارسة العملية في المحاكم ، لطلبة كليات الحقوق، دون مقابل تقريبا، ليتحقق بذلك المقترح العديد من الأهداف اخصها تقديم المعرفة والثقافة القانونية العملية للطالب ليكون مؤهلا للعمل وقت تخرجه وتوفير ساحة لتقديم المشورة العملية من السادة المحامين لطلبة كليات الحقوق، فيمارس المحامى بذلك دور اجتماعي وثقافي يعيد به دوره الوطني المشهود له به في تاريخ مصر.