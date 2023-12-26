غداً.. إنطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والصحة بكلية التمريض بسوهاج

تنطلق غداً بجامعة سوهاج، فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والصحة، الذى تنظمه كلية التمريض بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مؤكداً على دور الجامعات في التصدي لقضية التغيرات المناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بالتوازي مع الاهتمام العالمي بقضايا تغيرات المناخ وتأثيراتها المحتملة على البيئة.

وأضاف النعماني، أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور الهامة التى تختص بمجال التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها من خلال رؤية التمريض، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان والمجتمع، كما سيناقش المؤتمر مخاطر التغيرات المناخية ودور التمريض فى مواجهتها، وتهديدات التغيرات المناخية وآثارها على المستقبل.

وقالت الدكتورة غنى عبد الناصر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والدولية، عن طريق تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين المشاركين فى فعاليات المؤتمر، كما يهدف إلى زيادة وعى منتسبى القطاع الصحى بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها، ودور التمريض فى مواجهة تلك التغيرات.

وذكرت كلاً من الدكتورة نادية صالح و الدكتور هند اسماعيل مقررا المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر تستمر فى الفترة من ٢٧ حتي ٢٩ من ديسمبر الجاري، ويتضمن عدد من الجلسات العلمية التى يشارك بها كليات التمريض بمختلف الجامعات والقطاع الصحى بجميع المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية عبر "الأون لاين" من دول اليمن، الأردن، والمملكة العربية السعودية.