49 ميدالية ببرلين الصيفية وإيطاليا.. حصاد مميز للأولمبياد الخاص المصري في 2023

شهد عام 2023 الكثير من الأنشطة والفعاليات التي اقامها وشارك بها الأولمبياد الخاص المصري خاصة أنه العام الذى جاء عقب عودة الحياة إلي طبيعتها بعد جائحة كورونا التي بدأت في عام 2020 عقب أقامة الألعاب الأفريقية الأولي للاولمبياد الخاص بالقاهرة في شهر يناير 2020 برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهدت الفترة التي تلتها حالة من الركود والجمود التام في كل أنشطة الحياة البشرية ، وبالرغم من أن العالم كان يعاني ولازال من الازمات الاقتصادية المتلاحقة نتيجة لجائحة كورونا والحروب التي تجتاح وتؤثر علي الاقتصاد العالمي ونقص الموارد المتاحة والداعمين إلا أن الأولمبياد الخاص المصري أستطاع أن يستمر في مواجهة تلك التحديات في ظل الموارد المتاحة وجهود الدولة الكبيرة والمتمثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والشركات والمؤسسات الراعية التي ساعدت البرنامج المصري علي المشاركة في الأحداث الكبيرة التي نظمها الأولمبياد الخاص الدولي خلال عام 2023 بمشاركته ببعثة قوامها 112 فرد في الألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص والتي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين في يونيو السابق بمشاركة 190 دولة حول العالم مثلها 7000 لاعب ولاعبة.

ونجح أبطال بعصة مصر من الاولمبياد الخاص المصري في الحصول على ٤٩ ميدالية متنوعة بواقع ١٧ ميدالية ذهبية و ١٣ فضية و ١٩ برونزية ، وعلى هامش الالعاب العالمية ببرلين ألتقي منتخب الريشة الطائرة بالابطال الاولمبيين الدنماركي النجم بيتر جاد ، والالماني النجم مارك زويبلير واهدي ابطال الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص المصري بعد الهدايا التذكارية الفرعونية للابطال الأولمبيين.

و حرص السفير المصري بألمانيا السفير خالد جلال على الالتقاء بعثة الأولمبياد الخاص المشاركة بالألعاب واستضافت مدينة ايسن الالمانية البعثة المصرية ببرنامج المدن المضيفة والذي يقام قبل انطلاق الالعاب العالمية الرسمية بثلاثة أيام ، وألتقيت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بالوفد الاداري المصاحب للبعثة ببرلين للاطمئنان علي كافة الأمور المتعلقة بمشاركة البعثة ، كما أستقبل الوزيرين التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة البعثة المصرية عقب عودتهم من برلين بمطار القاهرة الجوي .



دعوة لشتوية ايطاليا 2025



كما شهد هذا العام دعوة مصر للمشاركة في الالعاب العالمية الشتوية التي ستقام بمدينة تورينو الإيطالية في مارس عام 2025م ، تلك الألعاب التي لم تتغيب مصر عن المشاركة بها منذ عام 1999 وسجلها حافل بالانجازات بتلك الألعاب الضخمة آخرها بتحقيق 5 ميداليات متنوعة في الألعاب العالمية الشتوية بالنمسا عام 2017 م.

وقد شهد عام 2023 نشاط ملحوظ للرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث شارك المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي في اجتماعات المكتب التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة الامريكية واشنطن بحضور تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيذ الرئيس التنفيذي.

كما اختتم رئيس الأولمبياد الخاص الدولي الدكتور تيموثى شرايفر، والرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المهندس أيمن عبد الوهاب زيارتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على إقامة وتنظيم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019" ، كما زار الرئيس الإقليمي البرنامج المغربي ويلتقي بالشريفة سمية الوزان رئيس الأولمبياد الخاص المغربي لبحث الدفع قدما بأنشطة البرنامج المغربي.



كما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع المؤسسين للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، على هامش منافسات دورة الألعاب العالمية الصيفية، والتي تقام خلال الفترة من (17-25) يونيو الجاري، بمدينة برلين الألمانية، بمشاركة 170 دولة، من بينهم 20 دولة عربية وقام الفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولي حرص على تشجيع لاعبي مصر في الالعاب العالمية ببرلين ، والتقاط الصور التذكارية

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73 حدثا ونشاطا خلال عام 2023 في كافة المجالات

وعلي الجانب الأخر من الأنشطة والأحداث فقد استطاع الأولمبياد الخاص المصري إقامة والمشاركة في 73 حدث ونشاط خلال عام 2023 في كافة المجالات والبرامج والمبادرات التي يضمها ، فعلى صعيد الرياضة والتدريب والمسابقات فقد نظم الأولمبياد الخاص المصري معسكرين تدريبيين مغلقين استعدادا لصيفية برلين 2023 وقد التقى المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري بأفراد البعثة المصرية قبل سفرهم إلي برلين 2023 ، بالإضافة إلي إقامة 3 مسابقات وطنية علي مستوى الجمهورية في رياضات التنس بناد نيو جيزة والريشة الطائرة باستاد القاهرة الدولي وكرة القدم الشاطئية بالإسكندرية ، كما نظم ورشة تدريبية لإعداد المدربين في رياضة الجمباز بالحضور الفعلي ومشاركة عن بعد للمشاركين من المحافظات ، كما شاركت مصر في دورات اعداد كبير مدربي الأولمبياد الخاص المصري في رياضات ألعاب القوى وكرة القدم والجودو والسباحة والريشة الطائرة والبولينج وإدارة المسابقات والتي أقيمت جميعها بالمملكة العربية السعودية.



وعن المشاركات الدولية في المؤتمرات الشبابية فقد شاركت مصر في مؤتمر الشباب العالمي ومؤتمر اللاعبين القادة العالمي والذي أقيم علي هامش الالعاب العالمية الصيفية ببرلين 2023 ، كما شاركت في نهاية العام في مؤتمري اللاعبين القادة الاقليمي والشباب القادة الاقليمي والذي استضافته القاهرة في شهر ديسمبر الجاري تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة ، وافتتحها الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المهندس أيمن عبدالوهاب ، كما شاركت في مؤتمر مدارس الأبطال الموحدة والذي أقيم بمدينة أبوظبي الإماراتية في شهر يناير 2023، ، كما أختيار اللاعب عبد الرحمن موافي أبن محافظة بورسعيد عضواً بالمجلس العالمي للشباب القادة بالأولمبياد الخاص الدولي.

وعن أنشطة الدمج من خلال الرياضات الموحدة فقد نظم الأولمبياد الخاص المصري عدداً من الأنشطة والأحداث بالتعاون مع المؤسسات والشركات ولقاءات التوعية بالأولمبياد الخاص المصري ومنها شركة بتروسيف وشركة هنكل وشركة وي والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدرسة سكيليز الدولية.

أنشطة مميزة للبرامج الصحية للاعبين

أما عن أنشطة البرامج الصحية للاعبين فقد تعاون الأولمبياد الخاص المصري مع كلية طب الفم والأسنان في إقامة قوافل طبية موجهة في محافظتي القاهرة والجيزة في مركز شباب حلوان الجديد ونادي النصر الرياضي ونادي 6 أكتوبر ومركز شباب الجزيرة ، كما اشتملت الأنشطة اقامة كشف صحي في شهر إبريل بمحافظة الاسكندرية وكشف صحي آخر بالجامعة الامريكية بالقاهرة.

وعن أنشطة التي تهتم بالتدخل المبكر والمتمثلة في برنامج صغار السن من اللاعبين فقد نظم الأولمبياد الخاص المصري عدد 4 عروض للاعبين صغار السن من دون 8 سنوات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ونادي النصر الرياضي ومحافظة المنوفية ومحافظة الغربية

وعن الأنشطة المجتمعية فقد شارك الأولمبياد الخاص المصري في اليوم العالمي للثلج بسكي ايجيبت بمول مصر و حفل الإفطار الرمضاني السنوي بنادي مونتن فيو بالعاصمة الادارية الجديدة والمشاركة في مباراة استعراضية مع دوري رابطة المحترفين الامريكية لكرة السلة بمصر والاحتفال باليوم الدولي لذوي الإعاقة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والمشاركة في جدارية بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان ،وأقيمت ندوة تثقيفية بنادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية بعنوان "رؤية الأولمبياد الخاص المصري في صناعة البطل الرياضي" تحت رعاية المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي ، كما كرم أبطال الأولمبياد الخاص المصري من السفارة الايرلندية بالقاهرة بحضور السفيرة ، كما كرم مركز إعداد القادة بحلوان أبطال الأولمبياد الخاص المصري أصحاب إنجاز برلين .



مشاركة مميزة بمشروع التدريب المهني والحرفي



وعن أنشطة مؤسسة يونيفاي إيجيبت للدمج المجتمعي فقد شهدت حفل تخرج مشروع يونيفاي ايجيبت للتدريب التكنولوجي بالإسكندرية، مشاركة مميزة بمشروع التدريب المهني والحرفي لمؤسسة يونيفاي ايجيبت بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعرض بيت العرب بقصر القبة المعرض العربي للأسر ، والمشاركة في بازار سيتي بنك ومعرض بنادي الصيد المصري برعاية روتاري كينجر ، والمشاركة بكرنفال فن الطفل والذي أقيم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان بالزمالك .