عاجل
عاجل.. انفجارات في دهب وإسقاط جسم طائر
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين تضع خطة مستقبلية لتعزيز التنمية الصناعية في البلاد

الصين
الصين

ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن بكين ستتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التنمية الصناعية في البلاد العام المقبل على أساس الانتعاش المطرد الحالي في هذا القطاع.

txt

الصين تخترق الفضاء بـ 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية

txt

الصين: سنواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التنسيق والحشد من أجل وقف إطلاق النار في غزة

وقالت تاو تشينغ، رئيس إدارة التشغيل والمراقبة والتنسيق بالوزارة، في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن بلاده ستعزز سياسة دعم التطور المستقر للصناعات الأساسية، ودفع الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتوسيع الطلب، والمساعدة في تقليل تكلفة الشركات الصناعية، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وأضافت تاو أنه منذ بداية هذا العام، أظهر الاقتصاد الصناعي انتعاشا مطردا وزخما جيدا وسط التقلبات، مع بدء الجهود على صعيد السياسات في تحقيق نتائج علاوة على توطيد أسس هذا الاقتصاد.

وقال شيه تسيون، رئيس إدارة تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، إن الصين تهدف إلى تسريع بناء شبكات الجيل الخامس وشبكات جيجابت البصرية، ومواصلة تعزيز الاختراقات المبتكرة في الأجهزة الأساسية.

مواد متعلقة

الصين: سنواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التنسيق والحشد من أجل وقف إطلاق النار في غزة

كيف ازدهر إنتاج الرقائق في الصين عام 2023 رغم العقوبات

الصين تخصص 4.23 مليور دولار لترميم الطرق في المناطق المتضررة من الزلزال

الصين: وقف إطلاق النار بغزة يمثل الأولوية الأكثر أهمية في الوقت الراهن

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الصين إلى 127 قتيلا
الجريدة الورقية