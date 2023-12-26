تشغيل وحدة طب الأسرة بقرية الشعراني جنوب قنا

أفتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، وحدة طب الأسرة بقرية الشعراني بمركز قوص، جنوب قنا، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتورة سمر عاطف منسق عام حياة كريمة لمشروعات الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الوحدة مقامة على مساحة ١٢٦٠متر مربع، و تم تجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، و تضم « عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، وعيادة طب أسرة وعيادة صحة عامة و عيادة متابعة حمل ومعمل دم، معمل طفيليات، وصيدلية ومكتب تثقيف صحى وأسري، وحدة تنظيم أسرة ومشورة، مكتب التعقيم، مكتب الصحة، وحدة تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات.

وأضاف عبد الباقي، إن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الإحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

وأشار الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت تنفيذ ٧٧ مشروعا في قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، سوف تسهم في دعم المنظومة الطبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة.