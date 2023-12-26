خبير علاقات دولية: الموقف المصري يرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في هذه السياسات الكاشفة لتلك الممارسات الإسرائيلية الممنهجة ضد التهجير، وتصفية القضية، وسرعة إرسال المساعدات الإغاثية التي تتلائم مع حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف "البرديسي" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومئات الاتصالات، وحضور قمم على الموقف المصري الثابت، وهذه المسارات المتعددة في تعاملها مع القضية الفلسطينية.

الدولة المصرية عرضت كل الممارسات الإسرائيلية الفجة

وتابع: أتصور أن الدولة المصرية سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا عرضت كل الممارسات الإسرائيلية الفجة، وظهرت إسرائيل كدولة خارقة عن النظام الدولي العالمي، وشاذة عن ذلك التنظيم الدولي ومفهوم الأسرة الدولية، وما يجب أن تتحلى به في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأكبر دليل على ذلك هو الإجماع في الجمعية العمومية من قبل 153 دولة.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن أمريكا هي التي تقف وحيدة ومنفردة مع إسرائيل، بعيدة عن الإرادة الجماعية الدولية التي تمت بفضل الجهود المصرية التي لا تهدأ لحظة واحدة، مؤكدًا أن مصر مستمرة في كل المسارات والسعي حتى اللحظة الأخيرة في سبيل تحقيق التسوية الشاملة وحل الدولتين.