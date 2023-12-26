عاجل
عاجل.. انفجارات في دهب وإسقاط جسم طائر
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير علاقات دولية: الموقف المصري يرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في هذه السياسات الكاشفة لتلك الممارسات الإسرائيلية الممنهجة ضد التهجير، وتصفية القضية، وسرعة إرسال المساعدات الإغاثية التي تتلائم مع حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

txt

فتح تطالب واشنطن باتخاذ موقف حقيقي تجاه العدوان على غزة

txt

خلال شهرين من حرب غزة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يستلم 4760 شاحنة مساعدات

موقف مصر الثابت تجاه  القضية الفلسطينية

وأضاف "البرديسي" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومئات الاتصالات، وحضور قمم على الموقف المصري الثابت، وهذه المسارات المتعددة في تعاملها مع القضية الفلسطينية.

الدولة المصرية عرضت كل الممارسات الإسرائيلية الفجة

وتابع: أتصور أن الدولة المصرية سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا عرضت كل الممارسات الإسرائيلية الفجة، وظهرت إسرائيل كدولة خارقة عن النظام الدولي العالمي، وشاذة عن ذلك التنظيم الدولي ومفهوم الأسرة الدولية، وما يجب أن تتحلى به في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأكبر دليل على ذلك هو الإجماع في الجمعية العمومية من قبل 153 دولة.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن أمريكا هي التي تقف وحيدة ومنفردة مع إسرائيل، بعيدة عن الإرادة الجماعية الدولية التي تمت بفضل الجهود المصرية التي لا تهدأ لحظة واحدة، مؤكدًا أن مصر مستمرة في كل المسارات والسعي حتى اللحظة الأخيرة في سبيل تحقيق التسوية الشاملة وحل الدولتين.

الجريدة الورقية