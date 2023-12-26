شمال سيناء تنفذ حملة موسعة على المحال التجارية والمطاعم بالعريش

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة شنت حملة تموينية موسعة على المحال التجارية والمطاعم في مدينة العريش، بالتعاون مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والعمل ومجلس مدينة العريش.

ووجه المحافظ، المديريات والجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية علي المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمخابز والمستودعات لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة جشع التجار.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء وقطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية وبتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بتشديد الرقابة والمتابعة على محلات بيع المواد الغذائية والمجازر والأسواق التجارية وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الغندور، أن الحملة قامت بالمرور والتفتيش على عدد 13 محل تجاري و3 مطاعم في مدينة العريش، حيث قامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الآدمي.

بدورها قالت نها نصار، مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، أن الحملة قامت بتحرير10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 24 محضر لعدم حمل شهادة صحية و 14 إنذار للتراخيص، بجانب إعدام 24 كيلوجرام لحمه مفرومة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و 10 كيلو توابل طعام بها حشرات و غير صالحه للاستخدام و5كيلوجرام دواجن مجمده منتهية الصلاحية و 8 كيلو جبنة مجهولة المصدر و غير محتفظة بخواصها الطبيعية و 5 علب فول جاهز بها صدأ و غير مطابقة للمواصفات الصحية و60 علبة زبادي و 5 علب عصير و 2 علبة لبن رائب منتهية الصلاحية، بجانب إعدام 20 حلة الومنيوم بالمطاعم بأجمالي 70 كيلو بها علامات تلف ظاهرة و ثقوب و صدأ و غير مطابقة لقرار الأوعية الخاص بوزارة الصحة.

ضمت اللجنة كلا من نهى نصار، مدير إدارة المتابعة في ديوان عام المحافظة، رئيسًا، و عضوية كلا من هيثم القصاص، من إدارة المتابعة في الديوان العام، فيصل أبو هاشم، من العلاقات العامة في الديوان العام، حسن عبد السلام محمد مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين ، محمد عبد الفتاح رشيد من مركز إصدار التراخيص العامة ، الدكتور عمر عبد الفتاح محمد والدكتورة نيفين نبيل إسماعيل من مديرية الطب البيطري و عمر إسلام عبد الفتاح من إدارة التفتيش علي الأغذية بمديرية الصحة، أحمد عبد العظيم من مكتب عمل العريش في مديرية العمل بشمال سيناء.