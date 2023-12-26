رابطة المحترفين الإماراتية: بث مباراة السوبر بين شباب الأهلي والشارقة بأحدث التقنيات العالمية

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أن مباراة كأس السوبر الإماراتي ستنقل بأحدث التقنيات العالمية، التي تستخدم لأول مرة في النقل التلفزيوني بالشرق الأوسط، حيث ستنتشر ما يزيد على 30 كاميرا في الملعب، لنقل كل التفاصيل الخاصة بالحدث المرتقب.



ياتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير من رابطة المحترفين الإماراتية بكأس السوبر الإماراتي، الذي يجمع شباب الأهلي والشارقة يوم 29 الجاري، من خلال وجود فعاليات مصاحبة لهذا الحدث الأبرز، واستضافة نجوم عالمية في كرة القدم، ليخرج بشكل مميز ورائع.

وأكد حسن طالب المري، عضو مجلس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية في تصريحات له اليوم، أن المُشاهد سيتعرف على أبرز الإحصائيات والمعلومات الدقيقة أثناء المباراة عبر تقنيات: الرصد بتقنية الواقع المعزز باستخدام الكاميرا العنكبوتية، الرصد الحراري للاعبين، إحصائيات الأهداف، وغيرها من المعلومات التي تثري نقل المباراة، كما سيتم خلال المباراة استخدام Body Cam، وطائرات بدون طيار "درون".



ويدخل شباب الأهلي المباراة بصفته حامل لقب الدوري الإماراتي عن الموسم الماضي؛ بحثًا عن لقبه السادس في السوبر، أما الشارقة فهو بطل كأس رئيس الدولة موسم 2022-2023، والذي يدافع عن لقبه بالسوبر الذي حققه بالموسم الماضي، وتقام المباراة المرتقبة على ستاد آل مكتوم في تمام الساعة 17:45 بتوقيت القاهرة، 19:45 بتوقيت الإمارات.