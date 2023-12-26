رئيس جامعة سوهاج يطمئن على 17 مصاب في حادث طريق دار السلام

اطمئن الدكتور حسان التعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم خلال توجهه لاستقبال الطوارئ بالمستشفي الجامعي القديم، على مصابي حادث طريق دار السلام وعددهم ١٧ مصاب، والذين كانوا في طريقهم الي عملهم بإحدي المدارس الخاصة، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد النحاس مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد علي مدير العنايات المركزة، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري بالجامعة، ولفيف من طاقم الاستقيال والطوارئ من الاطباء وهيئة التمريض.

وخلال الجولة التفقدية لحالة المصابين اطمئن النعماني على الوضع الصحي لمصابي الحادث، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، مؤكداً ان جميع الحالات مستقرة والإصابات متفرقة ما بين جروج وكسور و كدمات.

وشدد النعماني، على تقديم الرعاية اللازمة وعمل جميع الفحوصات اللازمة، معطياً تعليمات بعمل خروج لمعظم الحالات عقب استقرار حالتهم، معرباً عن تمنياته بعاجل الشفاء للمصابين.



جدير بالذكر ان الحادث وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم مقابل قرية الكولة بمركز دار السلام والمصابين هم:- يوسينا جوزيف ش ١٥ سوهاج ٢٢ سنة كرستين موريس سوهاج ٢٢ سنة، أسماء نصر كامل اخميم ٢٢ سنة، هبه قناوي محمد أخميم ٢٧ سنة، ياسمين أشرف سوهاج ٢٢ سنة، شيماء خضيري اخميم ٢٧ سنة، محمد أسعد محمد، أخميم ٣٥ سنة، عاطف ناصر علي، آبار الوقف ٣٧ سنة، نرمين عبدالعال، المراغه ٢٣ سنة أسامة خضيري، سوهاج ٥١ سنة، ريم إبراهيم، العزبة والعرب ٢٢ سنة، محمد ناصر سوهاج ٢٨ سنة، حسام أشرف البدري اخميم ٣٥ سنة، رحيم جرجس.