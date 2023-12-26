الحزم السعودي يفاوض عمرو السولية لضمه في يناير

دخل نادي الحزم متذيل دوري روشن السعودي للمحترفين في مفاوضات مع عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي لضمه ضمن خطة دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن الحزم يرغب في ضم السولية لمدة ستة أشهر على أن يتم تقييم التجربة بعدها وتحديد إذا ما كان سيتم التعاقد معه نهائيا أم لا.

وأضاف شبانة أن السولية أبلغ الوكلاء بعدم تفضيله للعرض السعودي بسبب مركز الفريق بجدول الدوري مع ترحيبه بالانتقال إلى أي نادي من أندية المقدمة.

صلاح محسن يفاضل بين 3 عروض للرحيل عن الأهلي

استقر صلاح محسن لاعب النادي الأهلي على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني مارسيل كولر بشكل نهائي وعدم الاعتماد عليه مع الفريق.

وأكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي استقر على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شبانة أن صلاح محسن تلقى حتى الآن ثلاثة عروض من أندية البنك الأهلي وزد وسيراميكا كليوباترا ويفاضل بينهم للإنتقال إلى أحدهم بعدما تلقى الضوء الأخضر من الأهلي للرحيل.