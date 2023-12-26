الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية

البرلمان العربي يعقد جلسة خاصة بعد غدا الخميس تحت عنوان نصرة فلسطين وغزة

البرلمان العربى
البرلمان العربى

 

يعقد البرلمان العربي، جلسة خاصة عن فلسطين تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023م، في القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية، يسبقها عقد اجتماع للجنة فلسطين بالبرلمان العربي الأربعاء المقبل لبحث آخر مستجدات العدوان الغاشم الذي تشنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

 

ويؤكد البرلمان العربي، على دعمه الدائم ومساندته ووقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين، واستمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

 

ويأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم ضده في السابع من أكتوبر الماضي.

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