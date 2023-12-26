تفاصيل مشاركة 55 دولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب (شاهد)

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن كل عام يشهد زيادة في أعداد الأشخاص الذين يقبلون على معرض القاهرة الدولي للكتاب من المصريين وكل دول العالم سواء عرب أو أجانب وهذا شيء يسعد إدارة المعرض ويؤكد ريادته، لافتًا إلى أن 55 دولة ستشارك في نسخة العام المقبل في 5 صالات على مساحة 80 ألف متر مربع.

إتاحة الفرصة للجميع من أجل المشاركة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "المعرض يتكون من 5 صالات، وسيشارك فيه ناشرون جدد، وهناك ناشرون سيشاركون بعدما لم تسمح ظروفهم بالمشاركة في العام الماضي، حيث كان من المهم إتاحة الفرصة للجميع من أجل المشاركة".

وتابع: "الاتحاد نظم دورات لأول مرة للناشرين الجدد حتى يعلموا كيف يعملون جيدا، ومنذ حوالي 3 أيام بدأنا القرعة العامة للناشرين المصريين والعرب والأجانب في الـ5 صالات المخصصة كما هو متبع كل عام".

الممرات الرئيسة كان عرضها 5 متر بسبب كورونا

وواصل: "استفدنا هذا العام من شيء جديد كي يساعدنا في المعرض وهو أن الممرات الرئيسة كان عرضها 5 متر بسبب كورونا، لكنا أعدنا هذه المساحة إلى الأصل وهي 3 متر، وهو ما أتاح لنا إضافة كبيرة على مستوى عدد الناشرين، وسيشارك عدد كبير من الدول الأجنبية مثل النرويج وألمانيا وفرنسا وصربيا كما طلبت أوزباكستان المشاركة".

