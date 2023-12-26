تفاصيل مسابقة الأم المثالية وآخر موعد للتقديم عليها.. فيديو

كشفت الدكتور نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لشئون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المكرمة في مسابقة الأم المثالية في العام الجديد 2024.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية هذا العام بداية من يوم الثلاثاء الماضي 19 ديسمبر 2023 وحتى يوم الخميس 18 يناير 2023 وذلك من خلال مديريات التضامن الاجتماعي.

وذكرت أنه سيتم تكريم 33 أما مثالية بواقع 27 أما مثالية من كل محافظة من محافظات الجمهورية، وأيضا سيتم تكريم الأم البديلة والتي قامت برعاية أحد الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها وهي تشمل آنسة أو زوجة الأب أو الخالة أو الجدة وغيره بشرط أن يكون هذا الابن المكفول حصل على مؤهل عالي.

كما سيتم تكريم الأم من ذوي الإعاقة سواء إعاقة سمعية أو بصرية ولكنها قدرت في التغلب على هذه الإعاقة واستطاعت تحقق النجاح والكفاح مع أسرتها، وأيضا سيتم تكريم أم مثالية من لأبن من أبناء قادرون باختلاف وحصل أحد أبنائها على شهادة جامعية أو ماجستير أو دكتورة أو حصل على بطولة دولية.

وأضافت الدكتور نرمين منصور، أنه سيتم أيضا تكريم أم من مبادرة حياة كريمة والتي حصلت على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة بالإضافة إلى تكريم أم لشهيد من الشرطة وشهيد من القوات المسلحة.