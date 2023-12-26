يناير المقبل.. بدء توزيع كارت المواطن في الوحدات الصحية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع المهندس خالد العطار، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي ورئيس اللجنة العليا لمكينة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وتناول اللقاء، متابعة ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك التوسع في خدمات الكارت الموحد للمواطن وتعزيز تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة أكثر من 300 معمل وقسم أشعة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وربطهم بتقنية LIS و PACS، كما أشار إلى أنه سيتم الانتهاء من نظم الربط والأرشفة الإلكترونية لكافة الخدمات التشخيصية بمنشآت الهيئة يناير المقبل.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه في يناير المقبل سيتم أيضًا بدء تطبيق منظومة الإدارة المؤسسية للموارد ERP، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومتي ميكنة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للهيئة، كما أنه سيتم البدء في توزيع كارت المواطن في الوحدات الصحية بجانب منافذ البريد، والبدء في وحدتي الكويت والحي الإماراتي التابعين لهيئة الرعاية ببورسعيد كمرحلة أولى، لافتًا إلى إطلاق مبادرة لقياس الضغط والسكري مجانًا عند استلام الكارت مجانًا بالمراكز ووحدات طب الأسرة التابعه للهيئة.

وتابع السبكي: نبحث التعاون مع وزارة الإتصالات لإطلاق بوابات خدمات إلكترونية إضافية جديدة لكافة المتعاملين مع الهيئة عبر الواتساب والبوابة الإلكترونية للهيئة، وبخاصة الوافدين للسياحة العلاجية، مشيرة إلى هدف التعاون مع وزارة الإتصالات للاستعانة بخبراتها كذراع استشاري فني للهيئة في جميع التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها الصحية.

ولفت السبكي، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل متكاملة مصرية ودولية لدراسة إنشاء مستودع للبيانات "Data Ware House" لدعم أكبر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بداية من العام المالي القادم، متابعًا أنه كما نستهدف التعاون مع وزارة الإتصالات لتطبيق انترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية "IOT" بمجمع السويس الطبي ليكون أول مستشفى رقمي بالكامل في مصر.

ومن جانبه، أشار المهندس خالد العطار، إلى أنه سيتم التوسع في العمل بمنظومة كارت المواطن لتشمل خدمات التأمين الشامل وحملات توعوية وترويجية للكارت الموحد للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتطويره مستقبلًا للاستخدام عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة Mobile APP، كما أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لمنح دراسية مجانية وممولة بالكامل لمقدمي الخدمة الصحية بهيئة الرعاية بالتعاون بين الهيئة ووزارة الإتصالات لدراسة الماجستير في مجال الصحة المعلوماتية "Health Informatic" بالخارج.

وأشاد المهندس خالد العطار، بالتطور السريع لهيئة الرعاية الصحية في تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي لبيئة العمل والخدمات، مؤكدًا مزيد من التعاون بين الوزارة والهيئة خلال الفترة المقبلة.