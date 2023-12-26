استشهاد شاب وفتى وإصابة اثنين آخرين خلال مواجهات في مخيم الفوار بالخليل

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب وفتى وإصابة اثنين آخرين في مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شاب وفتى وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي.

جدير بالذكر أن صبحى عسيلة الخبير بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، قال أمس إن مصر منذ اليوم الأول في أحداث غزة، وهي تلعب أدوارًا هامًا ومحورية لتسوية وتهدئة المنطقة.

القاهرة شددت على أهمية التسوية الحقيقية للملف الفلسطيني

وأضاف خلال لقائه ببرنامج من مصر، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن القاهرة شددت على أهمية التسوية الحقيقية للملف وبدون ذلك لا أمن ولا استقرار للمنطقة، وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة إدخال المساعدات، ومصر فعلت كل ما فعلت وجرت المجتمع الدولي خلفها لإدخال المساعدات ومساعدة الشعب الفسليطيني في محنته، بجانب محاولات التسوية السياسية.

حماس ونيتانياهو في مأزق كبير

وذكر أن مصر تريد حفظ للجميع ماء وجهه، فحماس ونيتانياهو في مأزق كبير، حيث تتعرض إسرائيل لضغوط عالمية كبيرة، وحماس كذلك، والطرفان يحتاجان لمن يقدم لهم يد العون، ومصر تريد إتمام ملف الاسرى المدنيين، ثم الوصول لإدارة قطاع غزة، وأصرت على أن يكون الحل فلسطينًا.

