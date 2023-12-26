التصريح بدفن جثمان شاب توفى غرقًا في نهر النيل

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة شاب توفى غرقًا في مياه نهر النيل، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان شاب غريق بنهر النيل بمصر القديمة، وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل دائرة القسم.

كما دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور القسم، وتم انتشال جثمان غريق يبلغ من العمر ٣٨ سنة، ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفى سياق اخر أقدم موظف بإحدي الشركات علي إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل مقر الشركة محل عمله بمنطقة بين السريات بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيه بلاغا من إحدي الشركات تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل الشركة الكائنة بمنطقة بين السريات بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة عامل بالشركة في عقده الخامس مشنوق ومدلي بحل مربوط نهايته بجنش المروحة وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية دفعته لإنهاء حياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.