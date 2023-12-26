73.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات في سيناء خلال عامين

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا بعنوان سيناء فى قلب خريطة التنمية، وذكر التقرير أن 73.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالمشروعات خلال 2022/2023، وبلغ عدد المناطق الصناعية التى تم إطلاقها نحو 8 مناطق.

139 فرصة صناعية فى منطقة سيناء

وأضاف التقرير أنه تتوافر نحو 139 فرصة صناعية فى منطقة سيناء ومدن القناة، وتم توصيل الغاز الطبيعى لـ 625.8 ألف وحدة سكنية، وبلغ حجم استثمارات المرحلة الأولى لتغذية الكهرباء 1.6 مليار جنيه، وبلغت نسبة زيادة تغطية مياه الشرب 89.3% خلال عام 2023.

79 مشروعا للصرف الصحى

ولفت التقرير إلى أنه تم تنفيذ 79 مشروعا للصرف الصحى بطاقة 565 ألف متر مكعب / يوم، وبلغ عدد إجمالى محطات تحلية مياه البحر 45 محطة خلال عام 2023، كما تم إنشاء 6 جامعات حكومية وخاصة عام 2022/2023، وتم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة.