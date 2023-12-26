عاجل.. 100 طائرة تخترق المجال الجوي في الهند

كشفت قوات حرس الحدود الهندية، اليوم،الثلاثاء، أنه جرى إسقاط ومصادرة 100 طائرة دون طيار اخترقت المجال الجوي الهندي خلال عام 2023، بهدف تهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة إلى أراضي البلاد.

وأوضحت القوات، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط نقلًا عن مصادر هندية، أنه تم وضع "استراتيجية ثلاثية المحاور" في محاولة للحد من محاولات تهريب المخدرات إلى الهند، مشيرة إلى أنها نجحت بالفعل في إلقاء القبض على مهربين كانوا يقومون بتسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر الطائرات المسيرة.