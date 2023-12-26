الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. 100 طائرة تخترق المجال الجوي في الهند

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت قوات حرس الحدود الهندية، اليوم،الثلاثاء، أنه جرى إسقاط ومصادرة 100 طائرة دون طيار اخترقت المجال الجوي الهندي خلال عام 2023، بهدف تهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة إلى أراضي البلاد.

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تعرض سفينة «مرتبطة بإسرائيل» لهجوم قبالة سواحل الهند

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إعلام إسرائيلي ينفى علاقة الاحتلال بالسفينة التي تم استهدافها قرب الهند

وأوضحت القوات، اليوم الثلاثاء،  بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط نقلًا عن مصادر هندية، أنه تم وضع "استراتيجية ثلاثية المحاور" في محاولة للحد من محاولات تهريب المخدرات إلى الهند، مشيرة إلى أنها نجحت بالفعل في إلقاء القبض على مهربين كانوا يقومون بتسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر الطائرات المسيرة.

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