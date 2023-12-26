قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحت ستار الدجل والشعوذة في محافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن المتهم أنشاء صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب المجني عليهم وإيهامهم بقدرته على حل المشاكل وتمكنه من إتمام عمليات الزواج للسيدات، مقابل مبالغ مالية من المجني عليهم.

واعترف المتهم بالنصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد استدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم.

وفى سياق اخر تشن أجهزة الأمن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.